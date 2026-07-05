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Четыре пожара в жилье потушили за сутки в Хабаровском крае

Один из пожаров случился в краевой столице на улице Ташкентской.

В Хабаровском крае за минувшие сутки не зарегистрировали чрезвычайных ситуаций, однако огнеборцам пришлось 17 раз выезжать на техногенные пожары. Четыре возгорания произошли в жилом секторе, сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Один из пожаров случился в Хабаровске на улице Ташкентской. Там огонь полностью повредил отдельно стоящий жилой деревянный вагончик на площади 15 квадратных метров. Пожар ликвидировали за 58 минут, пострадавших нет. Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС России.

В регионе сохраняется пожароопасная обстановка. Особый противопожарный режим действует в восьми муниципалитетах: Верхнебуреинском, Охотском, имени Полины Осипенко, Солнечном, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Аяно-Майском и Николаевском районах. В лесах края держится II-III класс пожарной опасности.

Пожарные и спасатели также трижды выезжали на ликвидацию последствий ДТП. Ещё один раз спасателей МЧС привлекали для аварийно-спасательных и других неотложных работ.

На туристических маршрутах края сейчас зарегистрированы 10 групп. Всего в походах находятся 143 человека, среди них 38 детей.

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