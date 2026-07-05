В Приморье ребёнок за рулём квадроцикла погиб в ДТП, ещё один пострадал

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетних в Спасском муниципальном округе. В результате аварии погиб семилетний мальчик, ещё один ребёнок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Приморского края.
По предварительным данным, вечером в субботу, 4 июля, водитель автомобиля «JAC T9» совершил столкновение с квадроциклом, которым управлял несовершеннолетний, в селе Хвалынка Спасского муниципального округа.
«В результате ДТП семилетний мальчик от полученных травм скончался, шестилетний ребёнок госпитализирован. На место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Спасска-Дальнего Сергей Пчелинцев», — говорится в информационном сообщении надзорного ведомства.
Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в прокуратуре города Спасска-Дальнего. Надзорное ведомство даст оценку законности допуска несовершеннолетних к управлению транспортным средством, а также полноте мер по профилактике детского травматизма.