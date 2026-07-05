В Приморье ребёнок за рулём квадроцикла погиб в ДТП, ещё один пострадал

Прокуратура организовала проверку по факту смертельного ДТП с участием несовершеннолетних в Спасском муниципальном округе. В результате аварии погиб семилетний мальчик, ещё один ребёнок получил травмы и был госпитализирован, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства Приморского края.