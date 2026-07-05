Угроза с неба: в республике Северная Осетия введен режим БПЛА

Глава Республики Северная Осетия — Алания Сергей Меняйло объявил о введении на территории региона режима беспилотной опасности. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX. Как сообщил руководитель субъекта, в связи с этим возможно замедление работы мобильной связи и интернета.
В своем обращении к жителям Сергей Меняйло призвал сохранять спокойствие, не поддаваться на провокации и доверять исключительно официальным источникам информации. Глава также напомнил о действующем в республике запрете на публикацию фото- и видеоматериалов, связанных с работой беспилотных летательных аппаратов и систем противовоздушной обороны.
Оперативный штаб продолжает работу в круглосуточном режиме.
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