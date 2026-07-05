IHA: у берегов Турции обнаружили беспилотник неустановленного происхождения

У побережья турецкой провинции Зонгулдак на Черном море был обнаружен беспилотный летательный аппарат неизвестного происхождения. Об этом сообщило агентство IHA.
По предварительным данным, объект заметили местные жители в районе Фильйос, после чего на место были вызваны экстренные службы. Предполагается, что найденный беспилотник может иметь военное назначение.
В настоящее время район побережья оцеплен жандармерией, а специалисты-саперы проводят проверку устройства. Им предстоит установить происхождение БПЛА, а также выяснить, содержит ли он взрывчатые вещества. Порт Фильйос считается одним из ключевых объектов на севере Турции в сфере поставок нефти и газа.
Ранее один неопознанный БПЛА упал на территории нефтебазы в латвийском городе Резекне. В результате четыре резервуара получили повреждения.