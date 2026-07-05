Демидов: ВСУ нанесли огромный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли по инфраструктуре Белгородской области самый мощный удар за всё время специальной военной операции. В ночь на 4 июля удары обрушились на Белгород и Белгородский округ. В областном центре повредило объекты инфраструктуры, из-за чего начались перебои со светом и водой. Пострадавших нет.