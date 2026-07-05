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Демидов: ВСУ нанесли огромный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил о колоссальном ущербе, причинённом объектам гражданской инфраструктуры города в результате атак со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ) в течение последних двух суток.

«За минувшие двое суток враг нанёс колоссальный ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода», — написал мэр в своём Telegram-канале.

Согласно уточнённым данным, повреждено остекление в 174 квартирах и четырёх индивидуальных жилых домах, зафиксированы осколочные повреждения 135 транспортных средств, а также значительный ущерб нанесён объектам инфраструктуры.

По каждому случаю повреждений составлены акты. Специалисты делают всё возможное для восстановления стабильной подачи электроэнергии и водоснабжения.

Ранее Вооружённые силы Украины нанесли по инфраструктуре Белгородской области самый мощный удар за всё время специальной военной операции. В ночь на 4 июля удары обрушились на Белгород и Белгородский округ. В областном центре повредило объекты инфраструктуры, из-за чего начались перебои со светом и водой. Пострадавших нет.

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