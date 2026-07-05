Небо Воронежской области под угрозой: объявлена опасность БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Как сообщил глава субъекта в своем MAX-канале, в настоящее время силы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной готовности.
В своем обращении к жителям Александр Гусев призвал сохранять спокойствие и внимательно следить за дальнейшими официальными оповещениями от правительства области или МЧС России. Информация о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета пока не приводится.
На момент публикации не поступало сообщений о работе средств ПВО или падении обломков в регионе. На месте дежурят оперативные службы. Граждан призывают не поддаваться панике и не публиковать кадры с мест возможных событий.
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