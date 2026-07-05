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Небо Воронежской области под угрозой: объявлена опасность БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил об опасности атаки беспилотных летательных аппаратов на территории региона. Как сообщил глава субъекта в своем MAX-канале, в настоящее время силы противовоздушной обороны находятся в состоянии полной готовности.

В своем обращении к жителям Александр Гусев призвал сохранять спокойствие и внимательно следить за дальнейшими официальными оповещениями от правительства области или МЧС России. Информация о возможных ограничениях в работе мобильной связи и интернета пока не приводится.

На момент публикации не поступало сообщений о работе средств ПВО или падении обломков в регионе. На месте дежурят оперативные службы. Граждан призывают не поддаваться панике и не публиковать кадры с мест возможных событий.

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