В Днепропетровске вновь произошел взрыв

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Взрыв вновь произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Об этом сообщило издание «Общественное. Новости».
Ранее издание уже сообщало о взрыве в городе.
В регионе объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.
Воздушная тревога в Кировоградской области была отменена.
В новость внесены изменения (05:58 мск) — добавлена информация о новом взрыве.
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