Хотели провести интернет — остались без денег: В Турции раскрыли аферу на $17 млн

А ранее в Кемеровской области вынесли приговор троим мужчинам, которые на протяжении нескольких лет обманывали женщин через интернет. Мошенники обманули 98 человек, причинив ущерб более 5 миллионов рублей. Родственники, работавшие вместе, действовали с 2019 по 2022 год. Они знакомились с женщинами онлайн и втирались к ним в доверие. После долгого общения преступники говорили, что хотят отправить подарок, но затем сообщали о проблемах с доставкой. Под разными предлогами они просили женщин оплатить таможенные сборы, хранение или другие расходы.