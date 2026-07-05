Гостей мероприятий в честь Дня независимости США эвакуировали из-за шторма

Празднование Дня независимости США в Вашингтоне было прервано из-за резкого ухудшения погоды. Организаторы мероприятия объявили об эвакуации посетителей в связи с надвигающимся штормом. Небо над столицей затянуло плотными тучами, усилился ветер, приближалась гроза. Об этом передаёт РИА «Новости».