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Гостей мероприятий в честь Дня независимости США эвакуировали из-за шторма

Празднование Дня независимости США в Вашингтоне было прервано из-за резкого ухудшения погоды. Организаторы мероприятия объявили об эвакуации посетителей в связи с надвигающимся штормом. Небо над столицей затянуло плотными тучами, усилился ветер, приближалась гроза. Об этом передаёт РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«В связи с приближающимся штормом гостей просят эвакуироваться и укрыться в ближайшем здании», — заявили организаторы. Секретная служба США также рекомендовала не прятаться под деревьями. Для укрытия посетителям предложили ближайшие административные здания министерств и ведомств.

О возобновлении праздничной программы и открытии пропускных пунктов обещали сообщить дополнительно.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе телефонной беседы с американским лидером Дональдом Трампом обратил внимание на масштабные мероприятия, посвящённые 250-летию независимости Соединённых Штатов. Об этом проинформировал помощник российского лидера Юрий Ушаков. 4 июля Соединённые Штаты празднуют 250-летие независимости. В начале дня российская сторона направила Вашингтону поздравительную телеграмму.

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