Выяснились шокирующие факты об убийце девочки из СНТ под Петербургом

«То, что он оказался жителем СНТ, да еще и входил в правление одного из товариществ, стало настоящим шоком. Вот так живет рядом человек, ходит, ты его видишь, и не подозреваешь, что это — настоящий монстр, чудовище», — поделился в эксклюзивном комментарии с aif.ru один из местных жителей.