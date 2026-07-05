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Выяснились шокирующие факты об убийце девочки из СНТ под Петербургом

Подозреваемым в убийстве оказался член правления СНТ. О новых фактах по делу о жестоком убийстве ребенка в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказали жители СНТ.

Источник: Аргументы и факты

В деле об убийстве 12-летней Миланы в СНТ «Захожье» в Ленинградской области появились новые подробности. Если еще накануне речь шла о поисках неизвестного, который приезжал на темной машине, то буквально через несколько часов подозреваемого задержали. Им оказался 42-летний ранее судимый житель Тосненского района Ленинградской области.

«То, что он оказался жителем СНТ, да еще и входил в правление одного из товариществ, стало настоящим шоком. Вот так живет рядом человек, ходит, ты его видишь, и не подозреваешь, что это — настоящий монстр, чудовище», — поделился в эксклюзивном комментарии с aif.ru один из местных жителей.

По данным источников, на теле погибшего ребенка насчитали 30 колотых ран, а пальцы оказались вспороты. Предполагаемый убийца признал свою вину во время допроса.

12-летняя Милана пропала 2 июля. Девочка отпросилась у родителей в лес за грибами. Около 5 вечера она последний раз созвонилась с ними, после чего ее телефон был выключен.

Мама девочки оперативно обратилась в полицию. Сотрудники полиции и волонтеры в течение ночи прочесывали лес, не теряя надежды найти ребенка живым. Но на следующий день в лесополосе было обнаружено тело школьницы с признаками насильственной смерти. Подозреваемого задержали в Гатчинском районе при попытке скрыться на железнодорожном транспорте.