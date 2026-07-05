Жителям Нью-Йорка запретили купаться в Гудзоне после разлива канализации

Администрация округа Вестчестер предупредила о необходимости избегать купания, плавания на лодках, каякинга и любых других активностей, связанных с водой. Ситуация усугубляется тем, что жители пытаются спастись от рекордной жары, которая установилась в городе. Местные жители уже сообщают о резком неприятном запахе, исходящем от воды в районе разлива.