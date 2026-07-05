В Назарове Красноярского края горел гараж с автомобилем

За прошедшие сутки в крае потушили девять пожаров. Об этом рассказали в краевом МЧС. К счастью, в них никто не пострадал.
В СНТ «Ветеран Высотный» Емельяновского округа горел садовый дом. Пожар ликвидировали девять человек и две единицы техники на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина происшествия — короткое замыкание.
В Назарове горел гараж с легковым авто внутри. Возгорание ликвидировали на площади 24 «квадратов». Предварительно, пожар также произошел по той же причине.
На акваториях края зарегистрировано три происшествия. В Енисейском округе утонули мужчина и 16-летний парень. А в Красноярске в районе улицы Даурской в воде обнаружили тело мужчины.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше