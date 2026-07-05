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В Назарове Красноярского края горел гараж с автомобилем

За сутки в крае потушили девять пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в крае потушили девять пожаров. Об этом рассказали в краевом МЧС. К счастью, в них никто не пострадал.

В СНТ «Ветеран Высотный» Емельяновского округа горел садовый дом. Пожар ликвидировали девять человек и две единицы техники на площади 20 квадратных метров. Предварительная причина происшествия — короткое замыкание.

В Назарове горел гараж с легковым авто внутри. Возгорание ликвидировали на площади 24 «квадратов». Предварительно, пожар также произошел по той же причине.

На акваториях края зарегистрировано три происшествия. В Енисейском округе утонули мужчина и 16-летний парень. А в Красноярске в районе улицы Даурской в воде обнаружили тело мужчины.

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