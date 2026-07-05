Бруклинский мост загорелся из-за фейерверков ко Дню независимости США

На видео видно, как над частью моста поднимается плотный дым, а рядом продолжают взрываться пиротехнические заряды. На кадрах также заметны несколько очагов огня, возникших на пролётах сооружения. Очевидцы рассказали, что сначала они приняли происходящее за часть постановочного эффекта, однако затем увидели пламя.