В Нижегородской области завели дело из-за смерти ребёнка при обрушении стены

Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности. В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте инцидента, допрашивают свидетелей и назначают экспертизы.
Напомним, инцидент произошёл 4 июля в населённом пункте Выездное Арзамасского городского округа. Ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома. При обрушении стены ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.
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