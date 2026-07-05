Салюты обернулись огнём: Бруклинский мост загорелся во время праздника

Бруклинский мост — один из старейших висячих мостов в США, его открыли в 1883 году. Он соединяет районы Манхэттен и Бруклин и является значимой достопримечательностью Нью-Йорка. Ежегодно 4 июля в американских городах проходят массовые фейерверки, но подобные инциденты случаются редко из-за строгих мер безопасности при обращении с пиротехникой.