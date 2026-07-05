Салюты обернулись огнём: Бруклинский мост загорелся во время праздника

В Нью-Йорке во время праздничного салюта в честь Дня независимости США на Бруклинском мосту произошло возгорание. Пламя вспыхнуло на пролете моста, где запускали фейерверки над Ист-Ривер, сообщает New York Post.
По данным издания, огонь появился как минимум на одном участке моста, а также, предположительно, загорелись еще два места, с которых велась пиротехническая стрельба. Все очаги возгорания удалось потушить примерно за минуту.
На данный момент не уточняется, получила ли конструкция моста какие-либо повреждения. Информации о пострадавших не поступало.
Бруклинский мост — один из старейших висячих мостов в США, его открыли в 1883 году. Он соединяет районы Манхэттен и Бруклин и является значимой достопримечательностью Нью-Йорка. Ежегодно 4 июля в американских городах проходят массовые фейерверки, но подобные инциденты случаются редко из-за строгих мер безопасности при обращении с пиротехникой.
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