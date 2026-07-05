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В Белгороде из-за ударов ВСУ повреждены 174 квартиры

Вооруженные силы Украины за двое суток нанесли ущерб гражданской инфраструктуре Белгорода.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что за последние двое суток город подвергся серьезным ударам со стороны ВСУ, в результате чего был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. По его словам, повреждения получили жилые дома, автомобили и ряд инфраструктурных объектов.

Как отметил глава города, в результате атак повреждено остекление в десятках многоквартирных и частных домов, а также пострадало более сотни автомобилей.

По каждому случаю уже составлены необходимые акты, а экстренные и коммунальные службы продолжают восстановительные работы, включая обеспечение стабильной подачи электричества и воды жителям города.

Ранее стало известно о гибели мирной жительницы в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода.