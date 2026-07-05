В Белгороде из-за ударов ВСУ повреждены 174 квартиры

Мэр Белгорода Валентин Демидов заявил, что за последние двое суток город подвергся серьезным ударам со стороны ВСУ, в результате чего был нанесен значительный ущерб гражданской инфраструктуре города. По его словам, повреждения получили жилые дома, автомобили и ряд инфраструктурных объектов.
Как отметил глава города, в результате атак повреждено остекление в десятках многоквартирных и частных домов, а также пострадало более сотни автомобилей.
По каждому случаю уже составлены необходимые акты, а экстренные и коммунальные службы продолжают восстановительные работы, включая обеспечение стабильной подачи электричества и воды жителям города.
Ранее стало известно о гибели мирной жительницы в результате ракетного обстрела ВСУ Белгорода.