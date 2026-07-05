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Пара туристов заблудилась на «Красноярских Столбах»

Спасатели искали на «Столбах» людей и оказали помощь туристке с сердечным приступом.

Источник: Комсомольская правда

4 июля в Красноярском крае стояла настоящая жара. Многие жители воспользовались погожим выходным и выбрались на природу. Национальный парк «Красноярские Столбы» принял огромный поток посетителей. Однако жаркая погода и высокая посещаемость обернулись для спасателей напряженным рабочим днем.

В КГКУ «Спасатель» рассказали, что в районе скалы «Китайская стенка» у 70-летней туристки случился сердечный приступ. Спасатели прибыли к месту и на носилках доставили женщину до поста, где ее уже ждали сотрудники «скорой».

Вечером у скалы «Ермак» заблудились мужчина и женщина. Их искали более часа. К счастью, все завершилось успешно. Еще один случай произошел в Канске. 38-летняя жительница края отправилась в лес, заблудилась и травмировала ногу. Ее отыскали и передали медикам.