Пара туристов заблудилась на «Красноярских Столбах»

4 июля в Красноярском крае стояла настоящая жара. Многие жители воспользовались погожим выходным и выбрались на природу. Национальный парк «Красноярские Столбы» принял огромный поток посетителей. Однако жаркая погода и высокая посещаемость обернулись для спасателей напряженным рабочим днем.
В КГКУ «Спасатель» рассказали, что в районе скалы «Китайская стенка» у 70-летней туристки случился сердечный приступ. Спасатели прибыли к месту и на носилках доставили женщину до поста, где ее уже ждали сотрудники «скорой».
Вечером у скалы «Ермак» заблудились мужчина и женщина. Их искали более часа. К счастью, все завершилось успешно. Еще один случай произошел в Канске. 38-летняя жительница края отправилась в лес, заблудилась и травмировала ногу. Ее отыскали и передали медикам.