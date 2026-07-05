Пара туристов заблудилась на «Красноярских Столбах»

Вечером у скалы «Ермак» заблудились мужчина и женщина. Их искали более часа. К счастью, все завершилось успешно. Еще один случай произошел в Канске. 38-летняя жительница края отправилась в лес, заблудилась и травмировала ногу. Ее отыскали и передали медикам.