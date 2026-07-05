В Кузбассе завели уголовное дело после смерти шестимесячного ребёнка в машине

Также недавно Следственный комитет инициировал уголовное производство по факту гибели пятилетней девочки в результате обрушения стены строящегося частного дома в Арзамасском районе Нижегородской области. Напомним, инцидент произошёл 4 июля в населённом пункте Выездное. Ураганный ветер привёл к многочисленным нарушениям энергоснабжения и падению деревьев. Строительные конструкции обрушились на крышу дома. При обрушении стены ребёнок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте.