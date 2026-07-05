Четверо человек погибли в ДТП на трассе «Сибирь» в Красноярском крае

В Иланско-Нижнеингашском округе в ДТП погибли четверо, включая троих подростков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Авария произошла утром 5 июля на 1142-м километре трассы Р-255 «Сибирь». 22-летний водитель ВАЗ 2104, не имевший прав, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой Foton.
На месте погибли водитель и три пассажира — подростки 2007, 2008 и 2009 годов рождения. Скорая помощь прибыла уже после гибели людей.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства аварии устанавливаются. Проводится проверка.
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