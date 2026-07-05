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В Ростовской области ПВО ночью уничтожила ракеты и БПЛА ВСУ

Слюсарь: силы ПВО ночью отразили массированную атаку ВСУ на Ростовскую область.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ракеты и БПЛА уничтожены ночью в Ростове-на-Дону и четырех районах Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракеты и БПЛА в городе Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском, Мясниковском», — написал Слюсарь в канале на платформе «Макс».

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