В Пермском крае ищут пенсионера с шрамом на шее, пропавшего 29 июня

Волонтёры организовали поиски пенсионера с шрамом на шее, пропавшего 29 июня в Пермском крае.
Как сообщили в поисковом отряде имени Ирины Бухановой, в понедельник 63-летний Владимир Чудинов ушёл из дома на улице Ленина в селе Кизьва и отправился в неизвестном направлении. С тех пор мужчину никто не видел.
Владимир Чудинов ростом около 174 см и худощавого телосложения. Среди особых примет волонтёры называют шрам на шее спереди. Отмечается, что сейчас он ходит без бороды.
Выходя из дома, пропавший был одет в белую кепку, светло-синюю курту и тёмные трико.
Добровольцы просят всех, кто знает о том, где может находиться мужчина, сообщить об этом по телефонам: +7 (342) 204−49−04 (ПСО имени Ирины Бухановой) или 02; (102); 112 (полиция).
Напомним, ранее в Прикамье завершились поиски мужчины, пропавшего 30 июня в деревне Устиново.