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В Ростове ночью сбита ракета и БПЛА, повреждено заведение общепита

В Ростовской областью ночью 5 июля подразделения ПВО отразили атаку ракет и налет беспилотников самолетного типа.

Источник: "Российская газета"

В Ростовской областью ночью 5 июля подразделения ПВО отразили атаку ракет и налет беспилотников самолетного типа.

Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, воздушное нападение отражено в Ростове-на-Дону и четырех районах области: Мясниковском, Родионово-Несветайском, Заветинском и Октябрьском (сельский).

В результате налета упавшие обломки БПЛА повредили заведение общепита в Советском районе Ростова-на-Дону.

«Пострадавших нет. Возгорания не было», — уточнил губернатор.

Напомним, что 4 июля средствами ПВО над Ростовской областью и регионами России было перехвачено более 500 воздушных целей, в том числе десять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

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