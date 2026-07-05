В Ростове ночью сбита ракета и БПЛА, повреждено заведение общепита

В Ростовской областью ночью 5 июля подразделения ПВО отразили атаку ракет и налет беспилотников самолетного типа.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, воздушное нападение отражено в Ростове-на-Дону и четырех районах области: Мясниковском, Родионово-Несветайском, Заветинском и Октябрьском (сельский).
В результате налета упавшие обломки БПЛА повредили заведение общепита в Советском районе Ростова-на-Дону.
«Пострадавших нет. Возгорания не было», — уточнил губернатор.
Напомним, что 4 июля средствами ПВО над Ростовской областью и регионами России было перехвачено более 500 воздушных целей, в том числе десять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».