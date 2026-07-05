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Четыре человека погибли в ДТП с фурой на трассе под Красноярском

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, авария произошла в воскресенье утром на 1142-м километре автодороги Р-255 «Сибирь»: 22-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2104, выехал на встречную полосу и врезался в фуру Foton.

«В результате водитель ВАЗ-2104, а также три пассажира 2007, 2008 и 2009 г.р. погибли на месте от полученных травм до прибытия скорой помощи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у виновника ДТП не было водительского удостоверения.

На место аварии уже прибыли сотрудники госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.