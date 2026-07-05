Новости Ростовской области 5 июля: БПЛА ВСУ, бензин, ДТП, обезьяна, погода

Как силы ПВО отбивали ночную атаку беспилотников на Ростовскую область и почему реальные цены на топливо на донских АЗС существенно превышают данные статистики? Также читайте о смертельном ДТП с участием мотоциклистов и нападении обезьяны на 10-летнюю девочку. Кроме того, рассказываем, какая погода ждет жителей региона в ближайшие дни.
Rostov.aif.ru собрал главные новости Ростова и Ростовской области на 5 июля 2026 года.
Силы ПВО отразили атаку БПЛА ВСУ на Ростовскую область 5 июля 2026.
В ночь на 5 июля 2026 года над Ростовской областью работали силы противовоздушной обороны. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По словам главы области, средства ПВО отработали по вражеским беспилотным летательным аппаратам, а также ракетам над Ростовом, Родионово-Несветайским, Заветинским, Октябрьским (сельским) и Мясниковским районами.
По предварительным данным, не обошлось без разрушений. В Советском районе донской столицы повреждено остекление в здании общепита, но возгораний не было. Никто не пострадал. Подробности инцидента уточняются.
Ситуация на топливном рынке: что происходит с бензином в Ростовской области 5 июля 2026.
На АЗС Ростовской области продолжается рост стоимости топлива. Оперативный мониторинг рынка на 5 июля 2026 года демонстрирует существенное превышение средних цен над показателями официальной статистики.
По данным портала russiabase.ru, средние цены на донских заправках сегодня составляют:
АИ-92 — 75.61 ₽/лАИ-95 — 82.98 ₽/лАИ-98 — 108.01 ₽/лДизельное топливо — 85.09 ₽/л.
Обезьяна напала на ребёнка в Ростовской области: что известно о ЧП?
В донской столице следователи организовали проверку по факту нападения обезьяны на 10-летнюю девочку. Инцидент произошел в Советском районе города.
Как сообщили в СУ СК России по Ростовской области, поводом для начала проверки стала информация, выявленная сотрудниками ведомства в ходе мониторинга местных средств массовой информации и социальных сетей.
Тепепрь следственный отдел устанавливает все обстоятельства и детали произошедшего. По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Двое погибли в жутком ДТП: в Ростове-на-Дону столкнулись автомобиль и мотоцикл.
В донской столице произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и мотоцикла, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.
По данным ведомства, авария произошла в районе дома № 18 на улице Левобережной. Предварительно установлено, что 40-летний водитель автомобиля Toyota при повороте направо не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом Kawasaki.
39-летний водитель мотоцикла и его 36-летний пассажир получили тяжёлые травмы и были экстренно госпитализированы, однако впоследствии оба скончались.
Магнитная буря уровня G1 ожидается на Дону 5 и 6 июля 2026.
Жителей Ростовской области предупредили о магнитной буре, которая ожидается в ночь с 5 на 6 июля.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ РАН, геомагнитное возмущение продлится около трёх часов, после чего активность пойдет на спад. Отмечается, что в пик бури индекс солнечной активности достигнет значения Kp=5.
Специалисты рекомендуют метеочувствительным людям в этот период быть внимательнее к своему здоровью и самочувствию.
Жара до +27 градусов: какая погода в Ростовской области 5 июля 2026.
В воскресенье, 5 июля, на территории Ростовской области установится умеренно тёплая и малооблачная погода, сообщили синоптики. По прогнозу метеорологов, днём температура воздуха составит от +17 до +27 градусов. Существенных осадков не ожидается — день пройдёт без дождей.
Ветер прогнозируется умеренный, без резких порывов. Атмосферное давление останется в пределах нормы, что благоприятно для метеочувствительных граждан.