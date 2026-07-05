Новости Ростовской области 5 июля: БПЛА ВСУ, бензин, ДТП, обезьяна, погода

Как силы ПВО отбивали ночную атаку беспилотников на Ростовскую область и почему реальные цены на топливо на донских АЗС существенно превышают данные статистики? Также читайте о смертельном ДТП с участием мотоциклистов и нападении обезьяны на 10-летнюю девочку. Кроме того, рассказываем, какая погода ждет жителей региона в ближайшие дни.