В Арзамасе устраняют последствия ураганного ветра

Ненастье, обрушившееся на территорию Нижегородской области 4 июля, принесло массу разрушений. Так, в Арзамасе падали деревья, срывало крыши домов, обрывало электропровода.
Специалисты немедленно приступили к ликвидации последствий стихии. Как сообщил на своей странице в соцсети глава Арзамаса Александр Щелоков, к 23:00 без света оставались порядка 5,5 тыс. жителей.
«Идут от большего к меньшему. Сначала закрывают вопросы по линиям 10 кВ. Потом занимаются заявками 0.4 кВ (если вы видите оборванный провод у дома, это, скорее всего, он). Линии 10 кВ питают населённые пункты в целом, 0.4 кВ — конкретные улицы, дома», — рассказал о работе аварийных бригад Александр Щелоков.
Ранее «АиФ» сообщал, как из-за ураганного ветра в Нижегородской области погибла девочка.