В Арзамасе устраняют последствия ураганного ветра

«Идут от большего к меньшему. Сначала закрывают вопросы по линиям 10 кВ. Потом занимаются заявками 0.4 кВ (если вы видите оборванный провод у дома, это, скорее всего, он). Линии 10 кВ питают населённые пункты в целом, 0.4 кВ — конкретные улицы, дома», — рассказал о работе аварийных бригад Александр Щелоков.