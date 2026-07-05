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В Арзамасе устраняют последствия ураганного ветра

Ненастье, обрушившееся на территорию Нижегородской области 4 июля, принесло массу разрушений.

Ненастье, обрушившееся на территорию Нижегородской области 4 июля, принесло массу разрушений. Так, в Арзамасе падали деревья, срывало крыши домов, обрывало электропровода.

Специалисты немедленно приступили к ликвидации последствий стихии. Как сообщил на своей странице в соцсети глава Арзамаса Александр Щелоков, к 23:00 без света оставались порядка 5,5 тыс. жителей.

«Идут от большего к меньшему. Сначала закрывают вопросы по линиям 10 кВ. Потом занимаются заявками 0.4 кВ (если вы видите оборванный провод у дома, это, скорее всего, он). Линии 10 кВ питают населённые пункты в целом, 0.4 кВ — конкретные улицы, дома», — рассказал о работе аварийных бригад Александр Щелоков.

Ранее «АиФ» сообщал, как из-за ураганного ветра в Нижегородской области погибла девочка.