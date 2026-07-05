В деле об убийстве студента в Омске появились новые детали расследования

По информации собеседника в правоохранительных органах, между погибшим и одной из фигуранток, 21-летней омичкой, мог существовать личный конфликт, связанный с его чувствами к ней. По информации издания, именно она связывалась с каждым из участников по очереди и собрала их вместе в Омске.