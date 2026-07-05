В деле об убийстве студента в Омске появились новые детали расследования

Стали известны новые подробности расследования убийства 20-летнего студента, по делу которого проходят шесть человек. По данным источника ТАСС, следствие рассматривает версию о возможной роли одной из участниц в организации преступления.
По информации собеседника в правоохранительных органах, между погибшим и одной из фигуранток, 21-летней омичкой, мог существовать личный конфликт, связанный с его чувствами к ней. По информации издания, именно она связывалась с каждым из участников по очереди и собрала их вместе в Омске.
По данным предварительного расследования, группа из шести человек заранее распределила роли и подготовилась к совершению преступления. Потерпевшего, по версии следствия, вывезли на заброшенную территорию в районе Сыропятского тракта, где ему были причинены смертельные травмы, после чего предпринимались попытки скрыть следы произошедшего.
Следствие также рассматривает несколько возможных мотивов, включая личные отношения между участниками, конфликт и иные версии.
Все фигуранты дела находятся под стражей. В настоящее время продолжается предварительное следствие, устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень участия каждого из задержанных.