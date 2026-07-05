Житель Арзамаса захотел автомобиль из Европы и потерял 426 тысяч рублей

Предварительно установлено, что потерпевшего обманул незнакомец, который назвался сотрудником онлайн-площадки по продаже машин. Доверчивый мужчина захотел автомобиль из Европы, перевёл 426 тыс. рублей, однако свою иномарку так и не дождался.