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Житель Арзамаса захотел автомобиль из Европы и потерял 426 тысяч рублей

Очередной жертвой дистанционных злодеев стал 54-летний житель Арзамаса.

Очередной жертвой дистанционных злодеев стал 54-летний житель Арзамаса. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Предварительно установлено, что потерпевшего обманул незнакомец, который назвался сотрудником онлайн-площадки по продаже машин. Доверчивый мужчина захотел автомобиль из Европы, перевёл 426 тыс. рублей, однако свою иномарку так и не дождался.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (“Мошенничество, совершенное в крупном размере”)», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.