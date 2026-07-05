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ПВО за ночь уничтожила 71 украинский беспилотник над регионами РФ и Чёрным морем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 71 украинский дрон над регионами России и Чёрным морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

«В течение ночи в период с 20.00 мск 4 июля до 7.00 мск 5 июля дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолётного типа», — уточнили в ведомстве.

Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) сбили над Белгородской, Брянской и Ростовской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Республики Крым и над акваторией Чёрного моря.

Ночью при отражении ракетной и беспилотной атаки на Ростовскую область уничтожены ракета и БПЛА в Ростове-на-Дону и четырёх районах: Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельский), Мясниковском. В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита. Пострадавших нет.

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