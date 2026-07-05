Огнеборцы потушили два пожара в многоквартирных домах в Навашине

В многоквартирных жилых домах, расположенных на улицах Калинина и Приозерной города Навашино, случились серьёзные пожары. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Общая площадь возгораний составила около 40 кв. метров. Со стихией боролись 22 человека при помощи шести единиц техники.
Отмечается, что пожарные эвакуировали 34 человека. К счастью, люди во время ЧП не пострадали.
«Предварительной причиной пожаров стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
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