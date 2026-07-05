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В результате атаки БПЛА в Ростове 5 июля повреждения получило здание общепита

В ночь на 5 июля над Ростовом и четырьмя районами Дона сбили ракету и дроны.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на воскресенье, 5 июля, Ростовская область подверглась атаке ракеты и беспилотников. Это привело к повреждениям на земле, рассказал глава региона Юрий Слюсарь в своем МАХ-канале.

— Силы ПВО уничтожили ракету и беспилотники в Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском (сельском) и Мясниковском, — прокомментировал Юрий Слюсарь.

Однако без последствий не обошлось. В Советском районе Ростова при падении обломков дрона повреждено остекление здания общепита.

— Пострадавших нет, возгорание не возникло. Информация уточняется.

Добавим, случившееся в Ростовской области стало частью массированной атаки на несколько регионов России.

— Дежурными средствами ПВО с 20:00 4 июля до 7:00 5 июля перехвачен и уничтожен 71 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Республики Крым и над акваторией Черного моря, — сообщили в Минобороны РФ.

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