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В США не менее 25 человек умерли из-за жары

В США не менее 25 человек умерли из-за рекордно сильной жары.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Не менее 25 человек скончались в США, вероятно, из-за сильной жары, из них 22 — в штате Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC.

В воскресенье телеканал ABC сообщил, что температура воздуха в Вашингтоне в День независимости США поднялась до 38,8 градуса по Цельсию, побив рекорд более чем 100-летней давности.

«Рекордная жара, как полагают, стала причиной 25 смертей (в регионах — ред.) от Глубокого Юга до Среднего Запада и Восточного побережья», — говорится в сообщении.

Ссылаясь на представителя минздрава Нью-Джерси Далью Эвейс, NBC сообщает, что число смертей, вызванных жарой в штате, за субботу возросло с 19 до 22. Кроме того, одна смерть, частично вызванная жарой, была зафиксирована в штате Иллинойс, еще две — в штате Миссисипи.

В ряде регионов США наблюдается сильная жара и штормовая погода, которые влияют на устойчивость энергосетей в штатах. В Нью-Йорке в четверг температура воздуха поднялась до 38 градусов, из-за чего в городе начал плавиться асфальт. Ряд других городов на Восточном побережье Соединенных Штатов отменили или перенесли праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости, из-за аномальной жары. В субботу не менее 840 тысяч домохозяйств в США оказались обесточены на фоне экстремальной жары и штормовой погоды.

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