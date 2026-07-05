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В США при стрельбе в День независимости пострадали 8 человек

В Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошла массовая стрельба. Ранения получили восемь человек, среди которых четверо детей. Об этом сообщила американская газета New York Post со ссылкой на источники.

Источник: Life.ru

Инцидент произошёл после 22:00 в районе пересечения Западной 30-й улицы и Сурф-авеню на Кони-Айленде в Бруклине. На место оперативно прибыли сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Среди пострадавших — мужчины 37 и 33 лет, женщины 25 и 21 года, а также подростки 14 и 12 лет и мальчики шести и семи лет. Все они получили огнестрельные ранения различной степени тяжести.

Пострадавших доставили в ближайшие больницы. По предварительным данным, семеро находятся в стабильном состоянии, ещё одного пациента первоначально оценивали как находящегося в критическом состоянии. Во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили огнестрельное оружие. Подозреваемых пока не задержали, расследование продолжается.

Ранее в Нью-Йорке во время празднования Дня независимости США произошло возгорание на участке Бруклинского моста. Пожар начался после запуска фейерверков в рамках традиционного шоу Macy’s над Ист-Ривер. Очевидцы рассказали, что сначала приняли дым и вспыхнувшее пламя за часть праздничного представления.

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