В Сухом Логу в реке Верхняя Пышма утонул мужчина

— На акватории реки Пышма в муниципальном образовании Сухой Лог утонул мужчина. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщили в ведомстве.
Напомним, что в конце июня аналогичное происшествие произошло на реке Ивдель. 29 июня спасатели достали из воды тело женщины. По данным источника «КП-Екатеринбург», погибшей оказалась многодетная мать Валентина. У нее осталось трое детей.
Всего за июнь в Свердловской области на водных объектах произошло 10 происшествий. Утонули 9 человек, двое из них — дети. Спасти удалось лишь одного человека.
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