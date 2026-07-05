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В Сухом Логу в реке Верхняя Пышма утонул мужчина

В реке Верхняя Пышма нашли тело утонувшего мужчины.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области 4 июля утонул один человек. Трагедия произошла в Сухом Логу. По данным МЧС, погибшим является мужчина.

— На акватории реки Пышма в муниципальном образовании Сухой Лог утонул мужчина. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в конце июня аналогичное происшествие произошло на реке Ивдель. 29 июня спасатели достали из воды тело женщины. По данным источника «КП-Екатеринбург», погибшей оказалась многодетная мать Валентина. У нее осталось трое детей.

Всего за июнь в Свердловской области на водных объектах произошло 10 происшествий. Утонули 9 человек, двое из них — дети. Спасти удалось лишь одного человека.

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