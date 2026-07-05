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Водитель без прав сгубил себя и троих парней в страшном ДТП на трассе «Сибирь»

Смертельное ДТП произошло утром в Иланско-Нижнеингашском округе Красноярского края. Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на федеральной трассе Р-255 «Сибирь», в результате чего погибли четыре человека.

Источник: Life.ru

По данным регионального управления МВД, авария произошла на 1142-м километре автодороги. За рулём ВАЗ-2104 находился 22-летний мужчина, не имевший водительского удостоверения.

Предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком Foton.

В результате аварии водитель ВАЗ-2104 и трое его пассажиров 2007, 2008 и 2009 годов рождения получили травмы, несовместимые с жизнью. Все они скончались до прибытия бригады скорой помощи.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее на трассе М-2 «Крым» в Курской области столкнулись УАЗ и большегруз «Вольво»: водитель внедорожника и трое его пассажиров погибли на месте, а водитель фуры госпитализирован.

Все о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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