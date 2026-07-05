Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове-на-Дону повреждено здание общепита после атаки БПЛА

В Ростове-на-Дону повреждено здание предприятия общественного питания вследствие атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 5 июля сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Источник: РИА "Новости"

«В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита», — написал глава региона в Telegram-канале.

Как уточнил Слюсарь, возгорания в результате инцидента не зафиксировано, пострадавших среди гражданского населения нет.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше