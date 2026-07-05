В Ростове-на-Дону повреждено здание общепита после атаки БПЛА

«В Ростове в Советском районе в результате падения обломков БПЛА повреждено остекление здания заведения общепита», — написал глава региона в Telegram-канале.
Как уточнил Слюсарь, возгорания в результате инцидента не зафиксировано, пострадавших среди гражданского населения нет.
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