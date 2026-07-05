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На Дону за сутки потушили 14 пожаров и 15 загораний травы и мусора

Всего за сутки спасатели выезжали на 29 возгораний.

За минувшие сутки, 4 июля, в Ростовской области зарегистрировано 14 техногенных пожаров. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Ростовской области.

Всего за сутки спасатели выезжали на 29 возгораний. Помимо 14 пожаров в зданиях и сооружениях, огнеборцы ликвидировали восемь загораний сухой растительности и семь очагов горения мусора. В результате одного из техногенных пожаров погиб человек, ещё одного человека удалось спасти.

Кроме того, за прошедшие 24 часа в регионе произошло три дорожно-транспортных происшествия и одно чрезвычайное происшествие на водном объекте. На дорогах спасены два человека.

Всего к ликвидации всех последствий ЧП и возгораний привлекались 260 человек личного состава и 65 единиц специальной техники.

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