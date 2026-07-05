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Маршрут поезда Москва — Сухум изменен из-за падения дерева на пути

На территории Абхазии изменен маршрут следования поезда № 303 Москва — Сухум. Об этом сообщила пресс-лужба Федеральной пассажирской компании.

Источник: РИА "Новости"

«В результате падения дерева на путь был закрыт для движения поездов железнодорожный участок “Цандрипш” — “Гагра” Абхазской железной дороги», — говорится в сообщении.

Отмечается, что поезд № 303 Москва — Сухум был остановлен. До станций назначения пассажиров доставят автотранспортом.

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