Россиян предупредили о новой уловке аферистов с кнопкой «отписаться от рассылки»

Шейкин подчеркнул, что мошенники рассчитывают на раздражение пользователей, желающих быстро избавиться от нежелательных писем. Он посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, удалять их, помечать как спам и проверять отправителя через официальный сайт компании, от имени которой якобы была отправлена рассылка.