Россиян предупредили о новой уловке аферистов с кнопкой «отписаться от рассылки»

После перехода пользователя открывается страница с формой, которая может называться «отказ от рассылки», «жалоба на спам», «подтверждение отписки» или «удаление адреса из базы». Вместо завершения процедуры человеку предлагают указать фамилию, имя, номер телефона, адрес электронной почты и другие сведения.
Как отметил сенатор, таким способом аферисты получают не только подтверждение того, что почтовый ящик активен, но и собирают ценные персональные данные. В дальнейшем эта информация может использоваться для новых фишинговых атак или телефонного мошенничества.
Особую угрозу подобная схема представляет для сотрудников компаний. Массовая рассылка позволяет преступникам собрать рабочие адреса, должности, номера телефонов и другие сведения, которые затем могут пригодиться при целевых атаках на организации.
«Но настоящая отписка от рассылки не должна требовать паспортные данные, номер телефона или какую-либо другую чувствительную информацию. В большинстве случаев достаточно самого адреса электронной почты или одной небольшой настройки в самой электронной почте», — подчеркнул он.
Шейкин подчеркнул, что мошенники рассчитывают на раздражение пользователей, желающих быстро избавиться от нежелательных писем. Он посоветовал не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений, удалять их, помечать как спам и проверять отправителя через официальный сайт компании, от имени которой якобы была отправлена рассылка.
Ранее в столичной прокуратуре предупредили о другой схеме мошенников, которые используют посуточно арендованные квартиры для получения денег от жертв. Злоумышленники убеждают людей прийти по указанному адресу и оставить наличные в помещении. Иногда вместо этого они просят положить деньги в почтовые ящики жилых домов.
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