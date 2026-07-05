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Тело шестимесячной девочки обнаружено в автомобиле в Кузбассе, СК завел дело

Младенец погиб в машине на берегу реки Томь.

Источник: Комсомольская правда

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело после смерти шестимесячной девочки, которую мать обнаружила без признаков жизни в автомобиле. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

По данным следствия, трагедия произошла в деревне Смолино на берегу реки Томь. Женщина находилась в автомобиле вместе с шестимесячной дочерью, однако спустя некоторое время обнаружила ребенка без признаков жизни.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Кроме того, прокуратура Кемеровской области организовала проверку соблюдения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Накануне во Флориде полуторагодовалый мальчик погиб в запертом автомобиле. Отец думал, что уже отвез сына в детский сад, но на самом деле оставил малыша в машине под палящим солнцем.