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В российском городе обломки дрона повредили кафе

Ночная атака на Ростовскую область обернулась повреждениями на земле.

Ночная атака на Ростовскую область обернулась повреждениями на земле. В Советском районе Ростова-на-Дону обломки сбитого беспилотника повредили остекление здания общепита, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. К счастью, обошлось без жертв и возгораний.

Силы ПВО отработали в Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском и Мясниковском. ВСУ пытались атаковать регион ракетами и БПЛА,

Всего за ночь на 5 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территорией России, уточнили в Минобороны.

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