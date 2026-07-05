В российском городе обломки дрона повредили кафе

Ночная атака на Ростовскую область обернулась повреждениями на земле. В Советском районе Ростова-на-Дону обломки сбитого беспилотника повредили остекление здания общепита, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. К счастью, обошлось без жертв и возгораний.
Силы ПВО отработали в Ростове-на-Дону и четырех районах области — Родионово-Несветайском, Заветинском, Октябрьском и Мясниковском. ВСУ пытались атаковать регион ракетами и БПЛА,
Всего за ночь на 5 июля средства противовоздушной обороны уничтожили 71 украинский беспилотник над территорией России, уточнили в Минобороны.
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Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.Читать дальше