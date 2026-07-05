Гигантский тунец едва не утопил рыбаков вместе с лодкой в Приморье

Это уже не первое происшествие у берегов Приморья за последнее время. Море продолжает подкидывать местным экстремальные сюрпризы. Ранее другим рыболовам пришлось отвоевывать тунца у обнаглевшей акулы, которая буквально выслеживала их катер.