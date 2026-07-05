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Гигантский тунец едва не утопил рыбаков вместе с лодкой в Приморье

Мужчины проткнули резиновое судно, когда пытались затащить тяжелую добычу на борт.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье местные жители поймали гигантского тунца. Однако, когда они затаскивали добычу на борт, случайно пробили свою резиновую лодку.

Туша рыбы оказалась довольно тяжелой, и поврежденное судно начало идти ко дну. Добраться до берега своими силами было уже невозможно.

Чтобы спастись и не бросать улов, мужчинам пришлось срочно вызывать товарищей. Друзья быстро пришли на выручку, взяли пробитую лодку на буксир и доставили рыбаков до порта вместе с трофеем.

Это уже не первое происшествие у берегов Приморья за последнее время. Море продолжает подкидывать местным экстремальные сюрпризы. Ранее другим рыболовам пришлось отвоевывать тунца у обнаглевшей акулы, которая буквально выслеживала их катер.