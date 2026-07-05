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Ураган оборвал жизнь ребёнка. Какой ущерб стихия нанесла нижегородцам

В субботу, 4 июля, на территории Нижегородской области бушевал сильный ветер, обрывая электропровода, роняя деревья и срывая крыши частных домов. К несчастью, ненастье унесло жизнь ребёнка.

В субботу, 4 июля, на территории Нижегородской области бушевал сильный ветер, обрывая электропровода, роняя деревья и срывая крыши частных домов. К сожалению, ненастье унесло жизнь ребёнка.

На девочку рухнула стена.

Трагедия произошла в рабочем посёлке Выездное в Арзамасе. На 2-й линии обрушилась стена недостроенного частного жилого дома. В результате погибла девочка 2021 года рождения.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, на место ЧП немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения в составе 11 человек и трёх единиц техники. В поисках погибшего ребёнка специалисты разобрали конструкции здания.

В настоящий момент устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Глава Арзамаса Александр Щелоков выразил соболезнование родственникам погибшего ребёнка.

Без света остались тысячи жителей.

Ветер едва утих, а аварийные бригады уже приступили к устранению повреждений. Специалисты оперативно восстановили подачу электричества на Березовку, Шерстино, Кожино и Чуварлейку, однако к 23:00 4 июля около 5,5 тыс. жителей городского округа всё ещё оставались без света.

По словам главы, в самом Арзамасе разрушений оказалось сравнительно немного. Кроме того, на помощь прибыли аварийные бригады из Перевоза, Шатков и Уреня.

«Идут от большего к меньшему. Сначала закрывают вопросы по линиям 10 кВ. Потом занимаются заявками 0.4 кВ (если вы видите оборванный провод у дома, это, скорее всего, он). Линии 10 кВ питают населенные пункты в целом, 0.4 кВ — конкретные улицы, дома», — рассказал глава Арзамаса Александр Щелоков.

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