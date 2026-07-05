Шесть пожарных расчётов тушили возгорание в нижегородском посёлке

В нижегородском посёлке Новое Доскино случился серьёзный пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
На 13 линии вспыхнул частный жилой дом. Пламя охватило площадь в 60 кв. метров. Огонь тушили шесть пожарных расчётов. К счастью, люди во время ЧП не пострадали.
«Предварительной причиной пожара стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования», — говорится в опубликованном сообщении.
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