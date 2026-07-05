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Три пожара произошли в Нижегородской области 4 июля

Причиной пожаров стало нарушение правил использования электрооборудования.

Сразу три пожара вспыхнули минувшей ночью в регионе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Два пожара произошли в Навашино — на улицах Калинина и Приозерной загорелись квартиры в многоквартирных жилых домах. В общей сложности огонь охватил площадь 40 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, были эвакуированы 34 человека. По предварительным данным, причиной пожаров стало нарушение правил использования электрооборудования. Еще один пожар вспыхнул в частном доме в поселке Новое Доскино на 13-й линии. Площадь возгорания составила 60 квадратных метров. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. По предварительным данным, причиной пожара также стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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