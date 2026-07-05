Малышка задохнулась в машине под Кемеровом, пока родители пьянствовали у реки

Родители отдыхали на берегу Томи, а младенец оставался в закрытом автомобиле. На протяжении всего времени они даже не удосужились проверить, как себя чувствует их полугодовалая малышка: взрослые заметили труп ребёнка лишь утром. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.