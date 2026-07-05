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Малышка задохнулась в машине под Кемеровом, пока родители пьянствовали у реки

В Кемеровской области шестимесячная девочка погибла в запертой машине, пока её родители пьянствовали у реки. Как сообщили в СК по региону, всё произошло в деревне Смолино.

Источник: Life.ru

Родители отдыхали на берегу Томи, а младенец оставался в закрытом автомобиле. На протяжении всего времени они даже не удосужились проверить, как себя чувствует их полугодовалая малышка: взрослые заметили труп ребёнка лишь утром. Следователи проводят необходимые процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства трагедии.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна определить точную причину смерти девочки. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в Кемеровской области произошла похожая трагедия с семилетним мальчиком, который получил тяжёлый тепловой удар, оставшись в запертом автомобиле. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в больницу, где несколько дней врачи боролись за его жизнь. Несмотря на усилия медиков, мальчик, находившийся в коме, умер в реанимации.

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