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Уровень Буреи может резко вырасти из-за прошедших дождей

МЧС рекомендует жителям прибрежных посёлков приготовиться к паводку.

Источник: Хабаровский край сегодня

По информации гидрологов, на реке Бурея в связи с прошедшими дождями у села Усть-Ниман отмечаются подъёмы уровней воды. По предварительным прогнозам, к 6−7 июля имеется вероятность достижения отметок 800−850 см (при уровне неблагоприятного явления — 850 см, опасного явления — 1100 см), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное управление МЧС.

— Возможны подтопления приусадебных участков, дорог местного значения, полей, расположенных в низких местах в населённом пункте Ургал, — отметили в главке.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей и гостей региона быть осторожными во время паводка. Вот несколько рекомендаций, которые стоит выполнить заранее:

1. Очистите водосбросные каналы от мусора как на своем участке, так и рядом.

2. Поднимите ценные вещи, технику и мебель на верхние этажи, в чердаки или на возвышенности.

3. Подготовьте мостки, доски и опоры для создания проходов к дому и хозяйственным постройкам на подтопляемых участках.

4. Освободите подвалы от вещей и продуктов питания.

5. Обеспечьте безопасное место для животных и птиц, выведите их из подтапливаемых помещений.

6. Укрепите дверные и оконные притворы в подвалах, цокольных и первых этажах.

7. Закройте вентиляционные отверстия в подвалах, чтобы вода не попала внутрь.

Туристам и рыбакам советуют не выходить на воду, пока ситуация не стабилизируется.

Если возникнет чрезвычайная ситуация, немедленно звоните по номеру «112».

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