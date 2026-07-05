Уровень Буреи может резко вырасти из-за прошедших дождей

По информации гидрологов, на реке Бурея в связи с прошедшими дождями у села Усть-Ниман отмечаются подъёмы уровней воды. По предварительным прогнозам, к 6−7 июля имеется вероятность достижения отметок 800−850 см (при уровне неблагоприятного явления — 850 см, опасного явления — 1100 см), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на региональное управление МЧС.
— Возможны подтопления приусадебных участков, дорог местного значения, полей, расположенных в низких местах в населённом пункте Ургал, — отметили в главке.
Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю просит жителей и гостей региона быть осторожными во время паводка. Вот несколько рекомендаций, которые стоит выполнить заранее:
1. Очистите водосбросные каналы от мусора как на своем участке, так и рядом.
2. Поднимите ценные вещи, технику и мебель на верхние этажи, в чердаки или на возвышенности.
3. Подготовьте мостки, доски и опоры для создания проходов к дому и хозяйственным постройкам на подтопляемых участках.
4. Освободите подвалы от вещей и продуктов питания.
5. Обеспечьте безопасное место для животных и птиц, выведите их из подтапливаемых помещений.
6. Укрепите дверные и оконные притворы в подвалах, цокольных и первых этажах.
7. Закройте вентиляционные отверстия в подвалах, чтобы вода не попала внутрь.
Туристам и рыбакам советуют не выходить на воду, пока ситуация не стабилизируется.
Если возникнет чрезвычайная ситуация, немедленно звоните по номеру «112».