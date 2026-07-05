В Ачинске нашли мёртвой пятилетнюю девочку, пропавшую вместе с матерью

Ранее в Туве расширили район поисков двух девочек, пропавших 1 июля. Новым местом проведения операции стало село Ийи-Тал, расположенное ниже по течению Енисея. Такое решение приняли после того, как первоначальные поиски у берега реки в Кызыле не принесли результата.