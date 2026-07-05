Пропавшая вместе с мамой в Красноярском крае пятилетняя девочка найдена мертвой

Пятилетнюю девочку, которая пропала вместе с матерью в Ачинске Красноярского края, нашли мертвой. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по региону и Хакасии.
Мать и дочь ушли из квартиры 27 июня. После этого их местонахождение оставалось неизвестным. Однако теперь тело ребенка было найдено. Его обнаружили во время поисков на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля в Ачинске. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты краевого управления СК.
«Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления точной причины смерти ребенка», — сообщили в ведомстве.
Поиски матери девочки продолжаются. К ним привлечены волонтеры и сотрудники полиции.
«Продолжаются поисковые мероприятия с привлечением сил волонтеров и сотрудников полиции, направленные на установление местонахождения матери погибшего ребенка», — добавили в СК.
Другие обстоятельства произошедшего пока не раскрываются. Следователи устанавливают, что случилось с ребенком после исчезновения семьи.
Немногим ранее KP.RU сообщал, что в Ленинградской области завершились поиски 12-летней девочки, пропавшей 2 июля. Тело ребенка нашли в Тосненском районе. На месте работали сотрудники следственного отдела, которые устанавливали обстоятельства случившегося.