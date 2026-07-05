Пропавшая вместе с мамой в Красноярском крае пятилетняя девочка найдена мертвой

Мать и дочь ушли из квартиры 27 июня. После этого их местонахождение оставалось неизвестным. Однако теперь тело ребенка было найдено. Его обнаружили во время поисков на железнодорожной насыпи около улицы 5 Июля в Ачинске. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты краевого управления СК.