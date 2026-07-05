В Крыму в результате атаки ВСУ погиб человек

«Каждая унесенная жизнь — это большая потеря для всех нас. Выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего», — написал он в своем телеграм-канале.
Как уточнил Аксенов, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и пообещал оказать всю необходимую поддержку.
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