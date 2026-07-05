Shot: В Красноярском крае нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Пятилетнюю девочку, пропавшую вместе с матерью в Красноярском крае, нашли мертвой. Тело ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи в Ачинске, где проживала семья. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает Shot.
По предварительным данным, следствие рассматривает версию о причастности к убийству матери девочки. Местонахождение 32-летней женщины пока неизвестно, ее продолжают разыскивать.
По словам очевидцев, в последний раз мать с дочерью видели в Красноярске, однако позже женщину заметили уже одну.
Ранее в полицию обратился супруг пропавшей, который сообщил об исчезновении жены и дочери. По его словам, женщина и раньше уходила из дома, но тогда он не обращался к правоохранителям. Знакомые семьи также рассказывали, что женщина вела себя странно и ранее уже уходила от родителей, передает Telegram-канал.
До этого суд отправил в СИЗО женщину, зарезавшую свою дочь во время ссоры в квартире в муниципальном округе Егорьевск. Трагедия произошла днем 26 июня. Женщина поссорилась с дочерью, взяла нож и пять раз ударила ее в грудь. Потерпевшая умерла до приезда медиков. Впоследствии силовики задержали ее мать.