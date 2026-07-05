Shot: В Красноярском крае нашли мертвой пропавшую пятилетнюю девочку

Ранее в полицию обратился супруг пропавшей, который сообщил об исчезновении жены и дочери. По его словам, женщина и раньше уходила из дома, но тогда он не обращался к правоохранителям. Знакомые семьи также рассказывали, что женщина вела себя странно и ранее уже уходила от родителей, передает Telegram-канал.